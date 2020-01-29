Российские туристы не отказались от отдыха в Азии из-за коронавируса

«Временная остановка продаж туров в Китай не вызвала у туристов желания отказаться от запланированного отпуска. Большинство перебронируют свои заявки на другие направления, в том числе азиатские. При этом аномального уровня аннуляций по Таиланду и Вьетнаму игроки рынка не отмечают», — сообщили в АТОР.

Сейчас на китайском Хайнане остаются около шести тысяч организованных туристов из России. Те, кто не отказался от отпуска из-за эпидемии коронавируса, вернутся домой до 4 февраля.

Туристам, которые купили путевки с вылетом в Китае после 26 января, нужно либо вернуть деньги, либо изменить маршрут поездки. В АТОР утверждают, что большинство россиян не хотят отказываться от отпуска и выбирают другие направления. Чаще всего туристы выбирают либо другие азиатские страны, либо Турцию, Италию или Кубу. Но это касается только путевок с вылетом в течение ближайших трех недель. Более поздние путевки российские путешественники пока не меняют.

По оценкам Ростуризма, операторы продали более 32 тысяч путевок для поездок в Китай до 30 июня.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились почти шесть тысяч человек.