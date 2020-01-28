Японец подхватил коронавирус от туристов, не приезжая в Китай

В Японии подтвердили первое заражение коронавирусом человека, который не был в КНР. Водитель автобуса подхватил вирус от китайских туристов.

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като объявил, что заражение мужчины не связано с недавними поездками в Китае. Его госпитализировали в субботу в городе Нара под Киото.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, водитель никогда не был в китайской провинции Ухань, откуда начала распространяться болезнь. Зато в начале января он перевозил две группы туристов из Китая. Сейчас власти проверяют состояние лиц, с которым контактировал заразившийся водитель.

С учетом заражения водителя автобуса в Японии насчитывается шесть пациентов, у которых обнаружили новый коронавирус.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, 2019-nCoV в КНР заразились 4515 человек, 106 скончались. Случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая. Из-за распространения вируса в аэропортах по всему миру ввели повышенные меры безопасности при досмотре пассажиров, прибывающих из Китая.