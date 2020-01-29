Число умерших из-за нового коронавируса достигло 132 человек

Почти шесть тысяч человек в Китае уже заболели пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. Растет и число смертельных случаев — скончались 132 зараженных.

Последние данные по ситуации с вирусом привело РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Сейчас заболевшими признаны 5974 человека. За минувшие сутки подтвердилось 1459 новых случаев. В провинции Хубэй умерло 25 больных, еще один скончался в провинции Хэнань. Врачи отпустили домой 43 человека, всего излечились 103. В тяжелом состоянии находятся 1239 зараженных.

В Гонконге зарегистрировали восемь подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым вирусом. Столько же отмечены на Тайване, а в Макао — семь.

Новый тип коронавируса подозревают у 9239 человек. Врачи наблюдают 59 990 пациентов, которые находились в тесном контакте с заболевшими.

Масштаб распространения китайского вируса превысил показатели эпидемии атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. SARS впервые зарегистрировали в Китае в провинции Гуандун в ноябре 2002-го, последний человек заболел пневмонией в июне 2003-го. Тяжелый острый респираторный синдром убил 349 человек. Только в Китае атипичной пневмонией заболели 5327 человек. Во всем мире число зараженных достигло почти 8,5 тысячи, погибли свыше 900 больных.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Ее возбудителем назвали коронавирус 2019-nCoV. Российские