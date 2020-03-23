Россиянку арестовали в Черногории за панику из-за коронавируса

35-летняя россиянка умышленно создавала панику и беспорядки из-за коронавируса. В этом уверены в министерстве внутренних дел Черногории. По информации ведомства, женщина написала в своем аккаунте в соцсети, что в стране уже больше тысячи зараженных инфекцией. Также она привела несуществующие данные о шести жертвах-жителях Черногории. Еще она поделилась собственным прогнозом, что страну ждет такая же судьба, что и в Италии — тысячи погибших от коронавируса и десятки тысяч зараженных.

В итоге девушку быстро нашли, дело передано прокуратуре Котора.

Несколько дней назад около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не разрешали авиакомпаниям вылететь из страны. Ситуацию в МИД России назвали критической. Спустя несколько дней более 500 соотечественников все же смогли покинуть курорт.

22 марта стало известно, что авиакомпании эвакуируют всех россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии за три дня.

Накануне Федеральная антимонопольная служба потребовала от «Аэрофлота» снизить цены для возвращения россиян на родину.