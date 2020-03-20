Еще около 1000 россиян остаются в Черногории. Более 500 смогли вернуться в Россию

Россияне начали возвращаться из Черногории. На трех самолетах домой отправились 558 человек. Еще более 1200 остаются за границей.

«Только что из Подгорицы в Москву вылетел второй самолет компании „Победа“. Всего двумя рейсами авиакомпании отправились в Россию 382 человека, ранее рейс авиакомпании S7 вывез 176 человек», — поздно ночью рассказал ТАСС пресс-секретарь посольства России в балканской стране Кирилл Киржа.

Он поблагодарил власти Черногории за оперативное решение проблемы. Киржа выразил надежду, что в ближайшее время возвращение россиян на родину будет проходить в штатном режиме.

На странице посольства РФ в Черногории в Fасеbооk написано, что 20 марта в РФ вылетят самолеты «Победы» и «Аэрофлота». Всю подробную информацию о расписании можно посмотреть в этом же посте.

Ранее Киржа заявлял, что в пятницу в РФ должны вернуться еще 600 россиян. Всего в Черногории находилось около 1800 туристов из России. Они не смогли сразу покинуть страну из-за прекращения там авиасообщения. Такие меры черногорские власти приняли в связи с коронавирусом. В прошедший вторник, 17 марта, «Аэрофлот» и «Победа» заявили, что не могут вернуть пассажиров в РФ из-за отсутствия разрешения руководства Черногории. О злоключениях россиян в балканской стране «360» писал в большом материале.