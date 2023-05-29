Путешествия 29 мая 2023, 13:41 Россияне дождались победы Эрдогана и начали скупать путевки в Турцию Shot: спрос на путевки в Турцию после новости о победе Эрдогана подскочил в 2-3 раза Freepik

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После объявления о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции спрос на путевки в эту страну увеличился в два-три раза. Россияне опасались беспорядков и решили подстраховаться, но переплатили 10-15%, сообщил Telegram-канал Shot.

Скачок спроса заметили турагентства, сотрудничающие с Anex Tour и Pegas Touristik. Они заявили, что за утро 29 мая число заявок на турецкое направление увеличилось в два-три раза. Россияне, по их словам, ждали стабилизации ситуации, а не победы одного из кандидатов. Их беспокоило, что сторонники проигравшего устроят протесты. Туристы заранее выбрали город и отель, но оттягивали оформление до объявления итогов выборов.

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Представители туротрасли заявили, что такая предосторожность стоила их клиентам 10-15% от стоимости путевки. Некоторые переплатят еще больше, потому что из-за повышенного спроса агрегаторы смогут еще поднять цены.

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил, что по итогам второго тура на выборах президента победил Реджеп Тайип Эрдоган. Политик назвал это великой победой всей страны, а его противник Кемаль Кылычдароглу заявил о несправедливых результатах.