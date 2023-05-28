Мир 28 мая 2023, 22:47 Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на выборах ЦИК Турции, заявил, что предварительно, победу во втором туре выборов одержал Эрдоган РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что предварительно, во втором туре выборов президента в Республике победу одержал действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. Слова Йенера привело РИА «Новости».

Как сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции, после обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах Эрдоган получил 52,14% голосов избирателей. Его оппонент, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.

Реклама

«Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Йенер.