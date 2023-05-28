28 мая 2023, 22:47
Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на выборах
ЦИК Турции, заявил, что предварительно, победу во втором туре выборов одержал Эрдоган
Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что предварительно, во втором туре выборов президента в Республике победу одержал действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. Слова Йенера привело РИА «Новости».
Как сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции, после обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах Эрдоган получил 52,14% голосов избирателей. Его оппонент, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.
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«Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Йенер.
Турция
Реджеп Эрдоган
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