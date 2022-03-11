Россия сняла ограничения на полеты в 8 стран мира

Россия отменила ограничения на полеты в восемь стран, введенные весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Среди них — Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Киргизия, Иран, Таджикистан и Туркмения, сообщил РБК.

О снятии ограничений стало известно из уведомления NOTAM. Источник РБК в Росавиации и двух авиакомпаниях подтвердили подлинность документа.

«Полеты <…> могут выполняться в рамках межправсоглашений о воздушном сообщении между РФ и указанными государствами», — говорится в извещении.

Однако предписания Роспотребнадзора по профилактике коронавируса по-прежнему нужно соблюдать.

Казахстанская авиакомпания Air Astana ранее объявила о прекращении рейсов в России, а также о приостановке полетов в воздушном пространстве страны. Также о приостановке полетов в РФ объявила турецкая авиакомпания Pegasus Airlines. Причинами стали риски по страхованию, лизингу, эксплуатации и техническому обслуживанию бортов, связанные с новыми санкциями ЕС против российской авиационной отрасли.