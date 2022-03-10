«Ситуация тяжелая, но не фатальная»: эксперт оценил перспективы гражданской авиации РФ

Российской гражданской авиации из-за санкций придется тяжело, однако возможность «реанимировать» собственный авиационный парк есть. Об этом в разговоре с ИА НСН рассказал технический директор «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный.

«Ситуация очень тяжелая, серьезная, но не фатальная. Нельзя сказать, что у нас через два месяца не будет гражданской авиации. Такого не произойдет. В конце концов, есть наши самолеты. Есть те, которые стоят в резерве и в консервации — это ТУ-134, ТУ-154, ИЛ-86 и ИЛ-62. Парк есть, если его реанимировать, надо этим вопросом заниматься. Заводы есть, надо все это поднимать, всех мобилизовать по этому вопросу», — сказал он.