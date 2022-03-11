Air Astana приостановила полеты в Россию и над ее территорией

Казахстанская авиакомпания Air Astana решила приостановить полеты в Россию и над ее территорией. Об этом сообщило издание Tengrinews.kz.

Причина — прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из России и в эту страну, а также над ее территорией.

Авиакомпания сейчас решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

Пассажиров отмененных рейсов попросили обращаться по месту приобретения билетов. Средства вернут в полном размере.

Air Astana и лоукостер FlyArystan 9 марта временно приостановили ряд рейсов из Казахстана в города России. В компании объяснили это решение «производственными причинами».

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines предупредила о приостановке полетов в и из России с 13 по 27 марта. Перевозчик указал на операционные риски по страхованию, лизингу, эксплуатации и техническому обслуживанию рейсов из Российской Федерации и на ее территорию.