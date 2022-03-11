Pegasus Airlines приостановит рейсы из и в Россию

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines предупредила о приостановке полетов в и из России с 13 по 27 марта. Перевозчик объяснил меру ситуацией вокруг Украины и введенными в этой связи антироссийскими санкциями.

В авиакомпании указали на операционные риски по страхованию, лизингу, эксплуатации и техническому обслуживанию рейсов из Российской Федерации и на ее территорию.

«Все наши рейсы <...> приостанавливаются с 13 марта по 27 марта 2022 года», — сказано в опубликованном на сайте Pegasus Airlines заявлении.

Всем пассажирам, которые уже приобрели билеты на даты в указанном промежутке, пообещали обменять их или полностью вернуть выплаченную сумму.

В ЕС обнародовали новые санкции, по которым европейские компании более не смогут поставлять на территорию РФ гражданские самолеты зарубежного производства, а также запасные части к ним. СМИ писали, что ограничения со стороны Евросоюза могут распространиться среди прочего и на действующие контракты с европейскими лизингодателями.