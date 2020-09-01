facebook_pixel
    01 сентября 2020, 10:37

    Кешбэк для путешественников по РФ предложили оставить на постоянной основе

    Полина Петрова

    Ростуризм предложил ввести на постоянной основе кешбэк для тех, кто путешествует по РФ, сообщил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
    Кешбэк для путешественников по РФ предложили оставить на постоянной основе

    «Первый блин не получился комом. Подтверждение тому, это два дня последние программы. Более 300 тысяч туров было приобретено в последний день», — подчеркнул он.

    Специалист напомнил, что программа реализовывалась в краткие сроки. По этой причине не удалось осуществить все идеи. Было задействовано порядка двух тысяч профессиональных участников. Большая часть начинала входить в тему, не зная всех ее тонкостей, информирует РИА ФАН.

    Программа, которая предполагает возврат части денег, потраченных на путевку по стране, стартовала 21 августа. Акция действовала неделю, приобрести тур с кешбэком предлагалось до 28 августа включительно.

    Новости SMI.FM