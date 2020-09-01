Кешбэк для путешественников по РФ предложили оставить на постоянной основе

Ростуризм предложил ввести на постоянной основе кешбэк для тех, кто путешествует по РФ, сообщил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Первый блин не получился комом. Подтверждение тому, это два дня последние программы. Более 300 тысяч туров было приобретено в последний день», — подчеркнул он.

Специалист напомнил, что программа реализовывалась в краткие сроки. По этой причине не удалось осуществить все идеи. Было задействовано порядка двух тысяч профессиональных участников. Большая часть начинала входить в тему, не зная всех ее тонкостей, информирует РИА ФАН.

Программа, которая предполагает возврат части денег, потраченных на путевку по стране, стартовала 21 августа. Акция действовала неделю, приобрести тур с кешбэком предлагалось до 28 августа включительно.