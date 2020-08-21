Программа кешбэка за путешествия стартовала в России

С 21 августа россияне смогут получить вернуть часть средств, потраченных на путешествия по России. Для этого нужно соблюсти несколько условий.

Чтобы получить кешбэк за отпуск, нужно до 28 августа зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать для себя подходящее предложение и оплатить это онлайн с помощью карты «Мир». При этом в отеле нужно пробыть не менее четырех ночей, а в поездке — не менее пяти дней.

Если все условия соблюдены, то на банковскую карту, который был оплачен тур или пребывание в гостинице вернутся деньги:

при покупке от 25 тысяч рублей до 49,999 тысяч рублей — вернется пять тысяч;

от 50 тысяч рублей до 74,999 тысяч рублей — 10 тысяч;

более 75 тысяч рублей — 15 тысяч.

При этом в большую часть регионов страны можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря. Главное вернуться не позднее 31 декабря. А для южный направлений кешбэк можно получить только для поездок с 1 октября.