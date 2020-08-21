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    21 августа 2020, 03:35

    Программа кешбэка за путешествия стартовала в России

    Арина Гудилова

    С 21 августа россияне смогут получить вернуть часть средств, потраченных на путешествия по России. Для этого нужно соблюсти несколько условий.
    Программа кешбэка за путешествия стартовала в России

    Чтобы получить кешбэк за отпуск, нужно до 28 августа зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать для себя подходящее предложение и оплатить это онлайн с помощью карты «Мир». При этом в отеле нужно пробыть не менее четырех ночей, а в поездке — не менее пяти дней.

    Если все условия соблюдены, то на банковскую карту, который был оплачен тур или пребывание в гостинице вернутся деньги:

    • при покупке от 25 тысяч рублей до 49,999 тысяч рублей — вернется пять тысяч;
    • от 50 тысяч рублей до 74,999 тысяч рублей — 10 тысяч;
    • более 75 тысяч рублей — 15 тысяч.

    При этом в большую часть регионов страны можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря. Главное вернуться не позднее 31 декабря. А для южный направлений кешбэк можно получить только для поездок с 1 октября.

    Новости SMI.FM