Продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею посоветовали прекратить

Российским туроператорам рекомендовали больше не продавать путевки в Италию, Иран и Южную Корею. Туристам не удастся купить тур, пока эпидемиологическая обстановка не стабилизируется.

Советы Ростуризма связаны с распространением коронавируса и опубликованы на сайте Федерального агентства по туризму.

В ведомстве заметили, что все компании должны проинформировать клиентов об изменениях. Если люди будут отказываться от туров, то могут потребовать полностью вернуть им потраченные на путевку средства.

Отказаться от посещения Ирана, Италии и Южной Кореи российские власти призвали накануне. В Роспотребнадзоре пояснили, что туристы получат назад деньги за туры, если в стране, куда они намеревались поехать, возникла угроза безопасности их жизни и здоровью.

С 1 марта Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей, чтобы избежать распространения коронавируса.

Во всем мире COVID-19 заразились уже более 81 тысячи человек, врачи потеряли 2770 пациентов. Первые случаи инфицирования выявили в Дании и Эстонии.