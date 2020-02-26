Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса стала причиной приостановки авиасообщения между Россией и Южной Кореей с 1 марта. Вплоть до вывоза всех россиян летать в Сеул будут только «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Аврора».

По данным РБК, это решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что пассажиры будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево. Она добавила, что меры по усилению ответственности за нарушения карантина обсуждаются, но «драконовских» мер ждать не стоит.

«Оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства», — цитирует Голикову «РИА «Новости».

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