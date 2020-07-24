Подавляющее большинство экономически активного населения пока не готово отправляться в путешествие. Основной причиной стала нехватка средств. Страх перед заражением коронавирусом оказался только на втором месте.

Самыми популярными направлениями среди российских туристов оказались Турция, Италия, Греция, Испания и Таиланд. Меньше всего сейчас людей интересуют поездки во Францию, Финляндию, Германию и США. В опросе приняли участие 1600 респондентов из 333 населенных пунктов.

Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Улететь можно из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Пока принимать российские самолеты будут Лондон, Стамбул, Анкара и Занзибар. С 10 августа россияне смогут попасть на турецкие курорты: Анталья, Бодрум и Даламан.

Как сообщила премьер-министр России Татьяна Голикова, при прилете в Лондон туристами придется провести две недели в самоизоляции. Такие требования страна предъявляет ко всем гостям.

После объявления об открытии границ количество запросов об авиабилетах в Танзанию увеличилось в 70 раз. Спрос на билеты в Турцию вырос в три раза, в Великобританию — в пять. По средней оценке цены полета туда и обратно из Москвы в Стамбул или Лондон обойдутся в 23 тысячи рублей. За полет в Танзанию и возвращение в Москву придется выложить 150 тысяч рублей.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что дешевых цен на билеты ждать не стоит. Это связано с тем, что чартеров пока нет, а летать туристы будут только регулярными рейсами.