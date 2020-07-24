Россияне резко заинтересовались Танзанией. Число запросов на билеты выросло в 70 раз

Меньше всего подскочил интерес Россиян к Турции — спрос на билеты туда вырос только в три раза. Великобритания оказалась более привлекательной. Искать билеты в Лондон стали в пять раз больше. Но лидером в этой гонке стала Танзания — количество запросов выросло в 70 раз.

В разбросе по ценам полеты в Стамбул или Лондон из Москвы и обратно обойдутся в среднем в 23 тысячи рублей. Улететь в Танзанию и вернуться оттуда обойдется на порядки дороже — 150 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что Россия с 1 августа возобновит международное сообщение с тремя странами. Летать разрешили в Лондон, Стамбул и Анкару, а также в Занзибар. С 10 августа будут доступны турецкие курорты: Анталья, Бодрум и Даламан. На первом этапе улететь можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Однако в этих поездках есть ряд нюансов. При визите в Лондон российскому туристу придется провести две недели в самоизоляции. Такие карантинные меры страна применяет ко всем приезжающим.

По словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Канторовича, летний отдых на Занзибаре не очень оправдан. Это не самая интересная часть Танзании, чтобы тратить на нее время и деньги. Он пояснил, что речь идет о пляжном отдыхе, который обойдется намного дороже, чем в той же Турции.