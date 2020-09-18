Названы страны, готовые принять туристов из России

«По моим данным, Болгария собирается открывать авиасообщение в ближайшее время, открывается Абхазия. Я думаю это все, пока, по тем данным, что есть», — заявил он.

Ранее Южная Корея допустила возобновление авиасообщения с Россией. Москва и Сеул могут до конца сентября открыть границы друг для друга.

При этом пока что нет конкретных дат возобновления полетов из России в популярные у соотечественников европейские города. Говорить об этом пока преждевременно, заявили в МИД РФ.

Россия с 1 августа возобновила полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию, а с 15 августа — в Швейцарию. В сентябре стало известно, что россияне могут летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

Южная Осетия 15 сентября открыла границы с Россией в одностороннем порядке. Российская сторона пообещала разрешить въезд из этой страны в ближайшее время.