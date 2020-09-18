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    18 сентября 2020, 20:23

    Названы страны, готовые принять туристов из России

    Алена Макаренко

    Еще две страны должны вскоре открыть авиасообщение после приостановки полетов на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, его процитировало ИА НСН.
    Названы страны, готовые принять туристов из России

    «По моим данным, Болгария собирается открывать авиасообщение в ближайшее время, открывается Абхазия. Я думаю это все, пока, по тем данным, что есть», — заявил он.

    Ранее Южная Корея допустила возобновление авиасообщения с Россией. Москва и Сеул могут до конца сентября открыть границы друг для друга.

    При этом пока что нет конкретных дат возобновления полетов из России в популярные у соотечественников европейские города. Говорить об этом пока преждевременно, заявили в МИД РФ.

    Россия с 1 августа возобновила полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию, а с 15 августа — в Швейцарию. В сентябре стало известно, что россияне могут летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

    Южная Осетия 15 сентября открыла границы с Россией в одностороннем порядке. Российская сторона пообещала разрешить въезд из этой страны в ближайшее время.

    Новости SMI.FM