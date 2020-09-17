МИД назвал преждевременными разговоры об открытии Евросоюза для россиян

Пока нет конкретных дат возобновление полетов из России в популярные у россиян европейские города. Говорить об этом пока преждевременно, заявили в МИД РФ.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — сказано в официальном сообщении дипломатического ведомства. Его процитировал ТАСС.

Министерство иностранных дел отметило, что угроза распространения коронавируса еще не миновала, поэтому нужно быть бдительными и осторожными. В связи с этим решение о возобновлении регулярных полетов должно быть продуманным и приниматься с учетом эпидемической ситуации в России и мире.

РФ временно прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта из-за пандемии. Перевозчикам разрешалось совершать только спецрейсы.

Россия с 1 августа возобновила полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию, а с 15 августа — в Швейцарию. В сентябре стало известно, что россияне могут летать в Египет, на Мальдивы и в ОАЭ, написала «Газета.ru». Также открыты границы с Абхазией.

Южная Осетия 15 сентября открыла границы с Россией в одностороннем порядке. Российская сторона пообещала разрешить въезд из этой страны в ближайшее время. Кипр тоже готов принимать российских туристов, хотя РФ пока не возобновила авиасообщение с этим государством.