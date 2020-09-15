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    15 сентября 2020, 08:41

    Еще одна соседняя страна открыла границу с Россией

    Андрей Иванов

    Южная Осетия в минувшую полночь в одностороннем порядке открыла границу с Россией. РФ разрешит въезд с территории республики в ближайшее время.
    Еще одна соседняя страна открыла границу с Россией

    «Возобновляется пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через многосторонний пункт пропуска „Рук“ в обычном режиме», — говорится в постановлении правительства республики.

    Руководство Южной Осетии с 15 сентября отменяет большинство ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса. Приезжих больше не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин.

    О планах России открыть границу с Южной Осетией ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с 2019-nCoV. Заседание штаба провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова 10 сентября. Соответствующее распоряжение об открытии границы с республикой на днях подпишет премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Ранее свои границы для россиян открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы. Для въезда в эти страны нужно будет иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус, а перед полетом необходимо купить страховку.

    Новости SMI.FM