Еще одна соседняя страна открыла границу с Россией

Южная Осетия в минувшую полночь в одностороннем порядке открыла границу с Россией. РФ разрешит въезд с территории республики в ближайшее время.

«Возобновляется пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через многосторонний пункт пропуска „Рук“ в обычном режиме», — говорится в постановлении правительства республики.

Руководство Южной Осетии с 15 сентября отменяет большинство ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса. Приезжих больше не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин.

О планах России открыть границу с Южной Осетией ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с 2019-nCoV. Заседание штаба провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова 10 сентября. Соответствующее распоряжение об открытии границы с республикой на днях подпишет премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее свои границы для россиян открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы. Для въезда в эти страны нужно будет иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус, а перед полетом необходимо купить страховку.