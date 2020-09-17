Южная Корея допустила возобновление авиасообщения с Россией в сентябре

Москва и Сеул могут до конца сентября возобновить авиасообщение. С предложением снова запустить регулярные рейсы между двумя столицами выступила Южная Корея.

Замдиректора в Министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта республики Хван Сон Пхиль рассказал ТАСС, что Сеул получил от Москвы письмо, где говорилось о возобновлении полетов между российской столицей и международным аэропортом в Инчхоне.

«Мы обсуждаем эту возможность и недавно направили в российское Министерство транспорта предложение с конца сентября возобновить рейс, операторами которого являются Korean Air и „Аэрофлот“», — пояснил Хван Сон Пхиль.

Чиновник добавил, что озвученную идею сейчас рассматривают в российском министерстве.

Авиаперевозчики не осуществляли рейс Инчхон — Москва, поскольку спроса на него не было. В Сеуле уточнили, что причина этому — запрет российских властей для южнокорейских граждан на въезд в РФ. Правительство Южной Кореи перелет «никогда не блокировало».

Город Инчхон, где расположен международный аэропорт, входит в столичный регион Южной Кореи. Это крупнейший транспортный узел в стране. Он открылся в 2001 году и принял уже свыше 70 миллионов пассажиров.