Путешествия 01 марта 2024, 08:53 Литва запретила посадку на транзитные поезда в Калининград Кабмин Литвы ограничил выход и посадку пассажиров из поездов в Калининград РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вступило в силу официальное ограничение для транзитных поездов в Калининградскую область, следовавших через Литву. Правительство страны запретило пассажирам высаживаться или уезжать на них в Россию, сообщило РИА «Новости».

Формально поезд Москва — Калининград с 2020 года ездил через Литву транзитом, без возможности сесть или выйти. Однако пассажиры использовали для этого технические остановки на пограничных станциях Кена и Кибартай.

Реклама

Правительство Литвы решило закрыть эту лазейку и 21 февраля выпустило официальный запрет. Он вступил в силу 1 марта.

Представитель МИД России Мария Захарова расценила это ограничение как очередной антироссийский порыв. Она заявила, что запрет не скажется на железнодорожном сообщении с Калининградом. Временный поверенный в делах России Александр Елкин прокомментировал ограничение в одном из последних интервью. Из-за этого МИД Литвы вызвал его и выразил протест.