Мир 22 февраля 2024, 04:24 Литва запретила россиянам выходить на своих станциях при следовании в Калининград 15min: Литва запретит россиянам выходить на станциях по пути в Калининград РИА «Новости»

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Правительство Литвы с 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининград по железной дороге, выходить на станциях Кяна и Кибартай. Об этом сообщило местное издание 15min.

Ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могли выйти на литовских станциях и продолжить поездку. С марта этой возможности у них не будет, путешественникам придется искать другие маршруты.

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«В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай», — сказано в публикации.

В конце января президент России Владимир Путин посетил Калининград, чем напугал приграничные страны Евросоюза. В ЕС боятся, что российский эксклав станет очагом противостояния с НАТО в будущем.