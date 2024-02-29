Мир 29 февраля 2024, 13:36 Литва резко отреагировала на интервью российского дипломата МИД Литвы выразил протест поверенному в делах России Елкину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выступление временного поверенного в делах России Александра Елкина в СМИ не понравилось Литве. МИД страны выразил дипломату официальный протест, сообщило РИА «Новости».

«Временный поверенный в делах России посольства в Вильнюсе Александр Елкин был вызван в МИД Литвы из-за интервью, данного им 27 февраля», — объявила пресс-служба министерства.

Реклама

Александру Елкину выразили протест из-за оценки причин ухудшения российско-литовских отношений, высылки россиян и ограничения транзита. МИД Литвы сообщил, что причиной разногласий стало проведение спецоперации. Аннулирование вида на жительство некоторых граждан пресс-служба министерства объяснила возможностями местного законодательства.

В интервью РИА «Новости» дипломат заявил, что литовско-российские отношения свернули по инициативе Литвы. Он добавил, что почти 400 жителей этой страны с российскими паспортами объявили угрозой нацбезопасности, а железнодорожному сообщению с Калининградской областью препятствовали.