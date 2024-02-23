Общество 23 февраля 2024, 08:30 «Антироссийский порыв». Захарова — о решении Литвы ограничить высадку пассажиров из поездов Захарова заявила, что Литва пытается создать трудности россиянам Gabriele Thielmann/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза выполнения политических и правовых обязательств по пассажирскому и грузовому транзиту в Калининград. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Власти Литвы решили запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай. Дипломат назвала это очередной попыткой создать россиянам трудности.

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«Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — сказала Захарова.

Представитель дипведомства напомнила, что российские поезда, следующие в Калининград через Литву, не останавливаются в этой стране для высадки и посадки пассажиров.

Ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могли выйти на литовских станциях. С марта у них такой возможности больше не будет. Но как отмечала Захарова, на россиянах, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, решение не отразится.

Ранее Литва официально выразила протест временному поверенному в делах России из-за объявления литовских политиков в розыск. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что объявленные в розыск члены правительства Литвы действовали враждебно против России и исторической памяти.