Эстония объявила о закрытии въезда для россиян | 360°

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(обновлено: 08 сентября 2022, 14:24)

Эстония объявила о закрытии въезда для россиян

МИД Эстонии официально запретил с 19 сентября въезд россиян по шенгенским визам

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Россиян перестанут пускать в Эстонию с 19 сентября. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявил, что запрет распространится даже на владельцев шенгенских виз от третьих стран, сообщило РИА «Новости».

«Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» — сказал он.

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По словам Урмас Рейнсалу, такую же меру примут другие страны Балтии.

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Его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс ранее рассказал о некоем принципиальном соглашении Литвы, Латвии и Эстонии об ограничении перемещений граждан России через их границы с Россией и Белоруссией. Исключение сделают только для водителей грузовиков, дипломатов и гостей по семейным или гуманитарным причинам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже выступил против полного запрета на выдачу россиянам виз. Несмотря на заморозку соглашения об упрощении визового режима, страны Евросоюза продолжат оформлять их в индивидуальном порядке и отдельным категориям лиц.

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