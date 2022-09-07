Страны Балтии договорились по вопросу ограничения въезда для россиян по шенгену | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Реклама

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Интересное

07 сентября 2022, 21:29

Благоустройство дворов завершат в Москве

Важное

07 сентября 2022, 11:22

Страны Балтии договорились по вопросу ограничения въезда для россиян по шенгену

Эстония, Литва и Латвия договорились о визовых ограничениях для россиян

Читать 360tv в

Балтийские страны достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиянам, у которых есть шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщило РИА «Новости».

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией», — заявил он.

Реклама

Исключения сделают только для водителей большегрузов, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Официально об ограничениях объявят в ближайшие дни.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил более радикальную меру — аннулировать уже выданные россиянам и белорусам туристические визы.

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против полного запрета на въезд. Он призвал действовать выборочно и объяснил, что наличие визы не гарантирует разрешения на въезд в ту или иную страну, туриста могут не пропустить на КПП.

Латвия

Визы

Литва

Россия

Эстония

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама