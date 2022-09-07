Страны Балтии договорились по вопросу ограничения въезда для россиян по шенгену | 360°

Важное 07 сентября 2022, 11:22 Поделиться Telegram

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Viber Страны Балтии договорились по вопросу ограничения въезда для россиян по шенгену Эстония, Литва и Латвия договорились о визовых ограничениях для россиян Wikimedia

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Балтийские страны достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиянам, у которых есть шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщило РИА «Новости».

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией», — заявил он.

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Исключения сделают только для водителей большегрузов, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Официально об ограничениях объявят в ближайшие дни.

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Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил более радикальную меру — аннулировать уже выданные россиянам и белорусам туристические визы.

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против полного запрета на въезд. Он призвал действовать выборочно и объяснил, что наличие визы не гарантирует разрешения на въезд в ту или иную страну, туриста могут не пропустить на КПП.

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