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    31 августа 2022, 18:06

    Страны ЕС продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян»

    Глава дипломатии ЕС Боррель: выдача виз «конкретным группам россиян» продолжится

    Юлия Баранова

    Страны Евросоюза продолжат выдавать въездные документы «конкретным группам россиян», несмотря на полную заморозку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

    «Есть общее понимание, что это позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей», — сказал он.

    Боррель обратил внимание, что Европа не хочет «отрезать от гражданского общества» тех россиян, которые против военного конфликта на Украине.

    Вопрос о дальнейшей судьбе ранее выданных и еще действующих виз пока не решен. Еврокомиссия в дальнейшем подготовит предложения, «как поступать с ними».

    По словам главы евродипломатии, граничащие с Россией и Украиной страны ЕС могут также принять меры на национальном уровне, чтобы регулировать допуск российских граждан «в соответствии с Шенгенским кодексом».