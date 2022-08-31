Страны ЕС продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян»

Страны Евросоюза продолжат выдавать въездные документы «конкретным группам россиян», несмотря на полную заморозку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Есть общее понимание, что это позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей», — сказал он.

Боррель обратил внимание, что Европа не хочет «отрезать от гражданского общества» тех россиян, которые против военного конфликта на Украине.

Вопрос о дальнейшей судьбе ранее выданных и еще действующих виз пока не решен. Еврокомиссия в дальнейшем подготовит предложения, «как поступать с ними».

По словам главы евродипломатии, граничащие с Россией и Украиной страны ЕС могут также принять меры на национальном уровне, чтобы регулировать допуск российских граждан «в соответствии с Шенгенским кодексом».