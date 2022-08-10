ЕС рассмотрит возможность запретить россиянам шенгенские визы

Страны Евросоюза начали обсуждать содержание седьмого пакета антироссийских санкций, в том числе запрет на выдачу шенгенских виз. Решение еще не приняли, заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщило РИА «Новости».

На брифинге в Берлине представители СМИ спросили его об отношении канцлера Олафа Шольца к идее некоторых стран запретить выдачу россиянам шенгенских виз. Представитель кабмина ФРГ ответил, что политики обсуждают меры в рамках седьмого пакета, но относительно виз пока не пришли к единому мнению.

«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как должен выглядеть седьмой пакет санкций. <…> По этому поводу пока нет единой позиции, в том числе со стороны федерального правительства, как относиться к этому», — сказал он.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала поездки в Европу привилегией, а не правом каждого и предложила запретить въезд для россиян. В Евросоюзе идею не поддержали. В Ростуризме заявили, что рассчитывают на здравомыслие Европы.