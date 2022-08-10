Ростуризм выразил надежду на благоразумие Европы
Глава Ростуризма Догузова заявила, что ведомство работает над развитием внутренних путешествий
Ростуризм рассчитывает на здравомыслие Европы, но не останавливает работу над развитием путешествий внутри РФ. Такое заявление в Telegram-канале сделала глава ведомства Зарина Догузова.
Таким образом она прокомментировала недавний призыв премьера Эстонии Каи Каллас к введению полного запрета на въезд в Европу для россиян. Кроме того, глава правительства прибалтийской республики назвала такие путешествия привилегией, а не правом.
«Мы, в свою очередь, продолжим работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в нашей стране, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с нами двусторонние связи в области туризма», — написала Догузова.
Также она выразила уверенность, что в адекватном состоянии запрет на путешествия россиян в Европу никто вводить не будет. Кроме того, Догузова понадеялась, что в ЕС все же не будут принимать подобные «опрометчивые решения».