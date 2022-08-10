Ростуризм выразил надежду на благоразумие Европы

Ростуризм рассчитывает на здравомыслие Европы, но не останавливает работу над развитием путешествий внутри РФ. Такое заявление в Telegram-канале сделала глава ведомства Зарина Догузова.

Таким образом она прокомментировала недавний призыв премьера Эстонии Каи Каллас к введению полного запрета на въезд в Европу для россиян. Кроме того, глава правительства прибалтийской республики назвала такие путешествия привилегией, а не правом.

«Мы, в свою очередь, продолжим работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в нашей стране, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с нами двусторонние связи в области туризма», — написала Догузова.

Также она выразила уверенность, что в адекватном состоянии запрет на путешествия россиян в Европу никто вводить не будет. Кроме того, Догузова понадеялась, что в ЕС все же не будут принимать подобные «опрометчивые решения».