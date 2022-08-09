Посещение Европы назвали привилегией

У властей Евросоюза потребовали прекратить выдавать въездные визы россиянам. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас у себя в Twitter.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она.

Каллас добавила, что хоть авиасообщение с РФ закрыли, но страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи России.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заявила эстонский премьер.

Таким образов она поддержала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью The Washington Post потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.

Ранее стало известно, что Госдума на осенней сессии рассмотрит вопрос упрощения визового режима и получения гражданства для соотечественников из стран Прибалтики. Речь идет о жителях Латвии, Литвы и Эстонии, которые имеют статус неграждан.