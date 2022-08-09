ЕС не поддержал идею Эстонии о запрете на шенгенские турвизы для россиян

Руководство Евросоюза отнеслось с определенной долей скепсиса к предложению премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу шенгенских туристических виз для граждан России. Об этом сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на одного из чиновников ЕС.

«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС? Иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» — обратился представитель Евросоюза к премьер-министру Эстонии.

По мнению чиновника, россиян нельзя лишать возможности путешествовать. В том числе и тех туристов, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине.

Кая Каллас заявила о необходимости запретить выдачу гражданам России туристических виз, назвав это «привилегией», а не одним из прав человека.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страны, признанные недружественными, опускаются «в своей недружественности» до беспамятства. Зампред Совбеза Медведев прокомментировал предложение Эстонии не пускать россиян в Европу, назвав его «очередной нацистской хренью в адрес граждан России». Ранее Еврокомиссия отказалась комментировать возможные визовые ограничения для граждан России.