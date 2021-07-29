Авиакомпания «Россия» получила допуск на полеты в Египет

Авиакомпания «Россия» первой получила допуски на полеты на курорты Египта. Руководство готово приступить к ним с 9 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя.

«„Россия“ готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ», — сказал представитель компании.

Он уточнил, что для обеспечения безопасности россиян авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Накануне девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск к полетам в Египет, среди них — «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur Air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Royal Flight.

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба несколько дней назад сообщил, что курорт подготовлен для того для принятия российских туристов. В середине июля стало известно, что с 9 августа самолеты из России будут летать на курорты Египта, в Доминикану и Сирию.