Россиян предупредили о высоких ценах на отдых в Египте

Пока цены на египетских курортах останутся высокими, так как Россия запустила мало рейсов. Об этом предупредила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, из решения оперштаба о возобновлении полетов в Египет непонятно, какие конкретно рейсы имеются в виду. Она отметила, что с большой долей вероятности речь идет только о регулярных рейсах.

«Это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока. Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», — процитировал ТАСС директора АТОР.

Ломидзе добавила, что пока сложно сказать, с какой отметки будут начинаться цены на отдых на египетских курортах.

Ранее опештаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Самолеты будут летать по пять раз в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.