Названы страны, которые смогут заменить Турцию для российских туристов

Туроператоры отметили, что российские туристы стали все реже приобретать билеты в Турцию. Причиной этого стали разбушевавшиеся в стране лесные пожары, передало РИА «Новости». Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленков беседе с Nation News рассказал, в какие места смогут поехать российские туристы.

Специалист подчеркнул, что ситуация с лесными пожарами коснулась не только Турцию, но и южную часть Европы.

«Мы с вами знаем, что весь юг Европы горит. Направления, куда традиционно едут россияне, тоже горят: и Греция, и Болгария, и Италия. Что касается юга Европы, то все в равных условиях», — рассказал специалист.

Осауленков отметил, что пожары не должны расстраивать российских туристов. В скором времени для отдыха станут доступны Египет и Доминикана. Специалист подчеркнул также, что к осени ситуация в Турции должна нормализоваться. В этот период туристы смогут посетить страну.

«В Турции сезон в общем-то бархатный: скорей популярен бывает сентябрь, чем август. Поэтому, безусловно, все будет зависеть от того, насколько быстро Турция справится с пожарами. Я бы не сказал, что идет сильное падение интереса, но многих людей это останавливает с точки зрения приобретения путевок», — пояснил эксперт.