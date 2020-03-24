Россиянка рассказала о травле в Индии из-за коронавируса

Россиянка, отдыхающая в Индии, рассказала об обстановке в стране. По ее словам, белые туристы подвергаются травле из-за боязни местных коронавирусной инфекции.

Журналистка из Екатеринбурга Полина Мудрова рассказала об это на своей странице в Facebook.

Сейчас девушка находится во Вриндаване. Это в 120 километрах от столицы Индии. После того как индийские власти закрыли границы, местные жители и полиция начали гонения находящихся там европейцев.

«Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи на улицу. И лишь благодаря огласке в соцсетях я ночевала в доме, а не на дороге. Сейчас я в безопасности, но все меняется очень быстро. В любой момент может прийти полиция и выгнать меня», — сообщила Мудрова.

Она отметила, что 25 марта из Дели организуют спецрейс «Аэрофлота» в Москву. Но первыми на него посадят тех, у кого билеты до 31 марта. Вторыми по очереди будут пассажиры с билетами на другие даты. И лишь в конце на борт попадут те, у кого билеты других авиакомпаний.

Журналистка решила не рисковать и не поехала в Дели. Если она не попадет в самолет, то может снова остаться на улице. Таксисты могут просто отказаться везти ее обратно в город.

«Агрессия со стороны местных здесь только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты», — написала она.

По словам Мудровой, в Индии сейчас находятся около 10 тысяч российских граждан. Многие из них пишут обращения в консульства и просят организовать эвакуацию из страны.

Ранее около тысячи российских туристов застряли в Черногории. Власти черногорской стороны не давали вывезти российских туристов.