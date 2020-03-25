Эксперт сообщил, что турбизнес не строит никаких планов на ближайшее время из-за коронавируса

Ломидзе рассказала, на что сейчас направлена туриндустрия.

В начале этой неделе за рубежом было зафиксировано порядка 90 тысяч туристов. Сейчас их примерно половина. На данный момент не из всех стран можно выехать без проблем.

«Если мы говорим о самостоятельных туристах, то это полностью на их усмотрение — они, как могут, так и решают этот вопрос, помогают им наши дипломатические представительства. А, если мы говорим об организованных туристах, то их проблемами занимаются туроператоры», — заявила Ломидзе.

Эксперт также рассказала, что ежедневно в турагенства обращаются люди с просьбой перенести или отменить свои поездки.