25 марта 2020, 13:32
Эксперт сообщил, что турбизнес не строит никаких планов на ближайшее время из-за коронавируса
Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России, пообщалась с НСН на тему влияния коронавируса на туриндустрию. Она сообщила, что агенства не строят планов ни на месяц, ни на два из-за угрозы распространения инфекции.
Ломидзе рассказала, на что сейчас направлена туриндустрия.
В начале этой неделе за рубежом было зафиксировано порядка 90 тысяч туристов. Сейчас их примерно половина. На данный момент не из всех стран можно выехать без проблем.
«Если мы говорим о самостоятельных туристах, то это полностью на их усмотрение — они, как могут, так и решают этот вопрос, помогают им наши дипломатические представительства. А, если мы говорим об организованных туристах, то их проблемами занимаются туроператоры», — заявила Ломидзе.
Эксперт также рассказала, что ежедневно в турагенства обращаются люди с просьбой перенести или отменить свои поездки.