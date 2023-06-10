Путешествия 10 июня 2023, 19:31 Акула-людоед из Хургады шокировала россиян. Нейросеть дала советы туристам Нейросеть дала советы туристам после убийства акулой-людоедом россиянина в Хургаде Unsplash

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Убийство акулой россиянина в Хургаде стало одним из самых громких и обсуждаемых событий минувшей недели. Многие стали интересоваться, как обезопасить себя на курортах и вообще возможно ли спастись при встрече с хищником. «360» попросил нейросеть составить памятку путешественникам. И хотя нападение акулы — большая редкость, предупрежден — значит вооружен.

Что же посоветовал искусственный интеллект отдыхающим. Публикуем топ-8 советов:

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1. Изучите страну, в которую собираетесь поехать, обитают ли там акулы и случались ли нападения.

2. Обращайте внимание на предупреждения местных властей.

3. Избегайте плавания в мутной воде.

4. Не купайтесь вечером и ночью, когда активность акул повышена.

5. Лучше плавайте в группе, так как акулы чаще выбирают одиночных пловцов.

6. Избегайте воды при наличии царапин и ран, чтобы не привлечь акул и других хищных рыб.

7. Избегайте плавания в окрестности больших косяков рыбы и рыбацких лодок, где может быть присутствие акул.

8. Если вы заметили акулу, не делайте резких движений, оставайтесь спокойными и держите ее в поле зрения. Плавно двигайтесь в сторону берега или лодки. Кричите и зовите на помощь, но не барахтайтесь!

«Помните, что соблюдение этих мер предосторожности снизит риски и поможет вам сохранить безопасность во время плавания в море», — добавила нейросеть.

По оценкам исследователей, из-за акул каждый год умирает до 10 человек. От 500 до трех тысяч — гибнут из-за гиппопотамов. Из-за столкновения автомобилей с оленями ежегодно погибают более 100 человек.

При этом самым опасным для людей, по мнению океанолога Сергея Мухаметова, является комар, потому что он переносит опасные заболевания.

«Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», — подчеркнул ученый.