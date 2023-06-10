Общество 10 июня 2023, 05:46 Океанолог сравнил шансы умереть от укуса комара и от нападения акулы Океанолог Мухаметов: шансы умереть от комара в России выше, чем от нападения акулы Pxhere

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Преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов оценил риски гибели россиян от встречи с различными животными. По его словам, комары представляют для человека большую опасность, поскольку переносят опасные болезни. Его слова привело РИА «Новости».

От акул, по оценкам ученых-исследователей, ежегодно умирает до 10 человек. От гиппопотама — от 500 до трех тысяч человек. От оленей в год погибает более 100 человек. Это происходит из-за столкновений с автомобилями.

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«Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», — сказал Мухаметов, чьи слова привел RT.

Он отметил, что акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока в аномально жаркую погоду летом, но такое происходит очень редко.

Россиянин погиб 8 июня в районе пляжа Dream Beach в Хургаде. Он стал жертвой нападения акулы. Инструктор по дайвингу Владимир Точилов назвал возможные мотивы поведения напавшей на человека акулы. В первую очередь, по его словам, это поиск пропитания у берега.