«Аэрофлот» назвал примерные сроки запуска авиасообщения с Египтом

Египет станет доступен россиянам в ближайшее время. В авиакомпании «Аэрофлот» заявили о том, что ожидают открытия авиасообщения через несколько дней. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия 24» во время Петербургского международного экономического форума.

«Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», — сообщил глава «Аэрофлота».

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о полном возобновлении полетов.

В начале мая власти Египта заявили, что ужесточат меры контроля въезжающих в страну туристов, чтобы оперативно выявлять новые штаммы коронавируса. Египтяне и иностранцы должны будут пройти не только первичный медицинский осмотр, но и сдать экспресс ДНК-тест. Это коснется тех, кто прилетит из стран, где были выявлены новые штаммы.