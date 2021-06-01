Вирусологи оценили предпосылки для новой пандемии из-за индийского штамма

Эксперты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подчеркнули, что принимаемые в России санитарно-эпидемиологические меры эффективны не только в отношении исходного штамма коронавируса. Они возымеют действие и в случае распространяемости его мутаций.

Об этом они сообщили журналистам сайта kp.ru. В «Векторе» признали, что для новой пандемии, вызванной индийским штаммом COVID-19, предпосылок не существует.

Ранее декан сингапурской Школы общественного здоровья при национальном университете Тэк Ик Ина заявил газете The Straits Times, что индийский штамм становится в мире доминирующим и может вызвать более серьезную пандемию, чем наблюдалась последние полтора года. Эксперт назвал пугающей скорость, с которой он распространяется по миру. Он предупредил о возможном появлении новых, более вирулентных разновидностей коронавируса.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» получил данные об индийском штамме коронавируса и приступил к его исследованию. Уже получены первые результаты.