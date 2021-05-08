Египет ужесточит меры к туристам

Власти Египта ужесточат меры контроля въезжающих в страну туристов, чтобы оперативно выявлять новые штаммы коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Хали Зайд.

«Приняты дополнительные превентивные меры на всех КПП (сухопутной границе, в портах и аэропортах) на въезде в страну для борьбы с распространением коронавируса в связи с появлением новых штаммов вируса в разных странах», — говорится в сообщении.

Египтяне и иностранцы должны будут пройти не только первичный медицинский осмотр, но и сдать экспресс ДНК-тест. Это коснется тех, кто прилетит из стран, где были выявлены новые штаммы.

«Экспресс ДНК-тест является новым методом, который отличается скоростью и высокой точностью в выявлении зараженных», — сказал Зайд.

Результат теста будет готов в течение 15 минут.

Власти Египта ввели новый локдаун с 6 по 21 мая. Ограничен режим работы кафе и ресторанов, магазинов, торговых центров, кинотеатров и театров в местах большого скопления людей. Они должны закрываться не позднее 21:00. Также запрещены любые встречи, конференции, торжества и другие мероприятия с большим количеством людей. Закрыты все парки и пляжи, ограничена работа общественного транспорта.

За минувшие сутки в Египте зарегистрировали почти 1,1 тысячи случаев коронавируса. Всего с начала 2020 года инфекцию подхватили 235 тысяч жителей страны. Врачи подтвердили 13,7 тысячи летальных исходов.