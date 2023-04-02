02 апреля 2023, 20:45
Ребенок и более 20 взрослых пострадали при взрыве в кафе, где погиб Татарский
РЕН ТВ: при взрыве в кафе, где погиб Татарский, пострадали 23 человека
При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 23 человека, сообщил РЕН ТВ. По данным источника канала, среди тех, кто получил ранения, есть ребенок.
В больницы доставили 18 человек, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, добавил собеседник РЕН ТВ. По его словам, несовершеннолетнего тоже госпитализировали.
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В региональном ГСУ СК ранее сообщали о 19 пострадавших. По факту случившегося возбудили дело об убийстве общеопасным способом. Жертвой атаки стал известный военкор Владлен Татарский.
Очевидец взрыва в комментарии «360» заявил, что взрывное устройство могло быть в статуэтке. Ее Татарскому передала одна из посетительниц в качестве подарка, пояснил он. Официально эти данные пока не подтвердили.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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