Происшествия 02 апреля 2023, 20:45 Ребенок и более 20 взрослых пострадали при взрыве в кафе, где погиб Татарский РЕН ТВ: при взрыве в кафе, где погиб Татарский, пострадали 23 человека РИА «Новости»

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При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 23 человека, сообщил РЕН ТВ. По данным источника канала, среди тех, кто получил ранения, есть ребенок.

В больницы доставили 18 человек, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, добавил собеседник РЕН ТВ. По его словам, несовершеннолетнего тоже госпитализировали.

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В региональном ГСУ СК ранее сообщали о 19 пострадавших. По факту случившегося возбудили дело об убийстве общеопасным способом. Жертвой атаки стал известный военкор Владлен Татарский.

Очевидец взрыва в комментарии «360» заявил, что взрывное устройство могло быть в статуэтке. Ее Татарскому передала одна из посетительниц в качестве подарка, пояснил он. Официально эти данные пока не подтвердили.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося выясняются.