Важное 02 апреля 2023, 19:31 Гибель Владлена Татарского подтвердили в МВД МВД подтвердило гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе Петербурга

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В МВД подтвердили, что погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга — военкор и блогер Владлен Татарский. Об этом сообщило РИА «Новости».

Издание «Подъем» в своем Telegram-канале также сообщило, что правоохранители назвали личность погибшего.

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«Один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники», — заявили в ГУ МВД по городу.

Информация о взрыве в кафе на Университетской набережной, 25, поступила в 18:13 2 апреля.

На место происшествия выехали руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России. Полиция и экстренные службы уже там.

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По имеющимся данным, мощность сработавшего в кафе взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.