Важное 02 апреля 2023, 18:54 Взрыв прогремел в кафе Петербурга ТАСС: жертвой взрыва в петербургском кафе стал один человек РИА «Новости»

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Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате скончался один человек, еще шесть получили ранения, сообщил ТАСС.

«В кафе „Стрит-бар“ на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще шесть пострадали», — рассказал источник издания

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По данным издания 78.ru, в результате взрыва в кафе пострадали 16 человек. На месте работают 13 бригад скорой помощи. Очевидцы рассказали, что громкий звук, похожий на взрыв, раздался с Благовещенского моста. На месте происшествия тротуар усыпан осколками выбитых окон. После взрыва пожара в кафе не последовало.

Telegram-канал «112» сообщил, что взрыв произошел в заведении, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Эта информация уточняется.