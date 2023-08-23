Эксклюзив 23 августа 2023, 16:28 Знакомые задержанных диггеров пришли поддержать их к Замоскворецкому суду Друзья задержанных организаторов экскурсий по тоннелям в Москве пришли в суд поддержать их

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В Москве задержали организаторов экскурсий по коллекторам. Против них возбудили уголовные дела и передали их для рассмотрения в Замоскворецкий суд. Именно туда пришли их знакомые, чтобы выразить свою поддержку, сообщил источник «360».

По словам одного из знакомых диггеров, сама по себе экскурсия не является сложной. Из коллекторов очень много выходов, но некоторые из них — на проезжую часть. Однако оказаться на поверхности можно, не возвращаясь к началу маршрута.

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Диггер рассказал, что однозначно обвинить кого-то одного нельзя, ответственность лежит на всех. Он добавил, что если проводнику поступила информация о начале ливня, он должен был оперативно всех вывести на поверхность. Однако однозначно сказать, где он находился, то есть вблизи одного из выходов или нет, нельзя. Огромную роль здесь играют обстоятельства извне и «случай».

«Ситуация с очень большим фактором переменных. Все решает человек, который находится внизу. У людей сверху никакой власти, никаких данных, ничего нет о происходящем», — сказал собеседник.

Гендиректора ООО «Спутник» — организатора экскурсий по коллекторам — Александра Кима доставили в Москву. Ведомство установило, что туры проходили незаконно. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. СК также предъявил обвинение диггеру Никите Дубасу. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Обозреватель «360» Михаил Ракитский выяснил, из-за какой суммы не стало любителей экстремального отдыха, кому из родственников погибших пришлось опознавать своих близких по фото и кто первым спустился в коллектор после трагедии.