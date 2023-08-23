Эксклюзив 23 августа 2023, 12:40 Жажда наживы против жизни людей. Что произошло на экскурсии в московском коллекторе? Обозреватель «360» Ракитский: погибший диггер проигнорировал СМС о плохой погоде Телеканал «360»

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Восемь человек стали жертвами нелегальной экскурсии по коллекторам реки Неглинки под Москвой. Среди погибших — семеро туристов и гид, который почему-то не отменил экскурсию. Неужели кто-то просто хотел хорошенько заработать? Обозреватель «360» Михаил Ракитский выяснил, из-за какой суммы не стало любителей экстремального отдыха, кому из родственников погибших пришлось опознавать своих близких по фото и кто первым спустился в коллектор после трагедии.

Далее — его прямая речь.

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Кто участвовал в экскурсии?

Изначально поступала информация, что всего в коллектор спустились пятеро человек, в том числе Дмитрий Маркушин. СМИ публиковали фотографию этого человека. Он был пиарщиком в крупной компании и, судя по всему, любил далеко не пляжный отдых. В телефонном разговоре его родственница рассказала нам, что совсем недавно он летал на Камчатку.

В воскресенье вместе со своей дочерью, племянником и его девушкой он отправился на незаконную экскурсию. Парню и девушкам не было 18 лет. Сначала спасатели нашли их тела, Маркушина обнаружили во вторник днем.

Потом стали говорить, что с ними была еще одна женщина. Ею оказалась Дарья Быкова, ей 34 года. Пока нет точной информации, была ли она чьей-то знакомой или пошла на экскурсию в одиночку. По некоторым данным, она была в компании двух пенсионеров.

Андрей и Елена Фадеевы, которым было по 63 года, стали шестой и седьмой жертвами незаконного путешествия. Мы связались с их сыном. Николай рассказал нам, что он опознал по фото своих родителей. Потом, конечно, была обычная процедура опознания, но изначально это был снимок, ведь мужчина был не в Москве.

Восьмым среди погибших стал тот самый гид-диггер, который и повел за собой любителей острых ощущений: Константин Филиппов, 31 год. Вроде бы опытный экстремал, но по каким-то причинам не стал обращать внимания на предупреждения МЧС о том, что в столичном регионе ожидаются ливневые дожди. А ведь СМС о надвигающейся непогоде от экстренных служб приходило почти всем.

В интернете легко отыскать кадры того, что происходит в коллекторах во время таких дождей — настолько сильный поток, что устоять на ногах не то что сложно, а невозможно. А учитывая, что трасса эта не приспособлена для туристических прогулок, очевидно, что вода застала туристов в том месте, где банально не было выходов.

Кого посадят за жажду наживы, которая обернулась трагедией?

С каждого путешественника за приключение берут по девять тысяч рублей. То есть диггер мог получить около 30 тысяч рублей, половина суммы положена организаторам. С одним из них сейчас общаются следователи.

Им оказался известный диггер Никита Дубас, он вроде как руководитель погибшего коллеги Филиппова. На допросах он не признал свою вину, но это вряд ли помешает сыщикам обратиться в суд с просьбой определить обвиняемому меру пресечения. Дело резонансное, оно на контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Среди тех, кто может попасть за решетку, оказался и обосновавшийся в России казахстанский бизнесмен Александр Ким, который некоторое время назад перебрался в Санкт-Петербург. Он — генеральный директор компании «Спутник», которая де-юре является соорганизатором незаконной экскурсии, его фирма продавала билеты в подземелье. В Северной столице коммерсанта задержали и привезли в Москву на допрос.

Но есть и еще одна организация, которая имеет отношение к нелегальному досугу — ООО «Авангард», гендиректор которого, Александр Лазовский, собрал вещи и успел сбежать за границу. По данным СК, он отправился в ОАЭ.

Трагедии можно было избежать

Мы пообщались с известным диггером, который неоднократно сам водил любопытных экстремалов в коллекторы, — его зовут Даниил Давыдов. Он признался, что, узнав о трагедии, лично спустился под землю, но найти никого не смог. Вместе с тем он же поделился с нами алгоритмом действий экскурсоводов.

Они должны за два часа минимум перепроверить прогноз погоды, дождь — отмена. Перед спуском еще раз визуальный осмотр неба: хмурится — отмена. Филиппов не сделал ни того ни другого.

Сейчас я озвучу очень прямую мысль. Теперь про этот досуг в свете последних событий говорят, мол, нелегально, нельзя было — и пальцем так показывают: ай-ай-ай. А разве раньше ответственные лица из круга чиновников не знали, что у них под носом, под ногами или, вернее сказать, под пятой точкой, которую они не хотели поднимать со стула, проводятся такие экскурсии? Может быть, они просто не хотели отрываться с насиженных мест по какой-то ощутимой причине?