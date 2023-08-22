Происшествия 22 августа 2023, 18:36 Главу фирмы, организовавшей экскурсию по коллекторам, доставили в Москву Главу компании, организовавшей экскурсию по коллекторам, Кима доставили в Москву на допрос Александр Ким/ Фото: соцсети

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Гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима доставили в столицу для допроса. Компания организовала экскурсии по коллекторам в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Ведомство установило, что экскурсии по коллекторам проходили незаконно. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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СК уже предъявил обвинение диггеру Никите Дубасу. Еще один причастный к организации походов, директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, предположительно, сбежал из России в ОАЭ сразу после случившегося.

Ранее всех восьмерых участников экскурсии по коллекторам обнаружили погибшими. Тела двух подростков достали из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Еще одну погибшую, 15-летнюю девочку, обнаружили у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Тело четвертого диггера нашли у причала под Парящим мостом, а пятого в Москве-реке заметил капитан судна.

Член «Россоюзспаса» Алексей Дударев объяснил, почему ходить на экскурсии под землей опасно для жизни и здоровья. Низкий уровень вентиляции может приводить к накоплению ядовитых газов или недостатку кислорода.