Криминал 22 августа 2023, 14:17 СК предъявил обвинение организатору экскурсии по коллектору в Москве Организатору незаконной экскурсии по московскому коллектору предъявили обвинение РИА «Новости»

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Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам, в результате которой погибли люди, задержали. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Уголовное дело возбудили по статье 238 Уголовного кодекса России, наказание по ней может составить до 10 лет лишения свободы.

В августе во время незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки из-за резкого поднятия воды погибли восемь человек. Среди них было семь экскурсантов и один диггер-сопровождающий. Следователи выяснили, что к организации прогулок по коллекторам имели причастность три человека.