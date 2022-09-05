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05 сентября 2022, 16:13

(обновлено: 05 сентября 2022, 17:23)

Журналиста Ивана Сафронова признали виновным в госизмене

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Журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова признали виновным в государственной измене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Приговор вынес Мосгорсуд. Сафронова осудили по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Журналисту дополнительно назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в размере 500 тысяч рублей. Обвинение просило для Ивана Сафронова 24 года колонии.

Сафронов специализировался на военной и космической тематиках в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», входил в кремлевский пул. Мужчину задержали 7 июля 2020 года. Журналисту вменили передачу НАТО секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. В поддержку Сафронова выступили более 20 руководителей и представителей СМИ, а также общественных деятелей. А Дмитрий Рогозин, на тот момент глава Роскосмоса, утверждал, что советник не имел доступа к секретным сведениям госкорпорации.

Иван Сафронов

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