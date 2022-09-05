Важное 05 сентября 2022, 16:13 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:23) Поделиться Telegram

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Viber Журналиста Ивана Сафронова признали виновным в госизмене

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Журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова признали виновным в государственной измене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Приговор вынес Мосгорсуд. Сафронова осудили по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Журналисту дополнительно назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в размере 500 тысяч рублей. Обвинение просило для Ивана Сафронова 24 года колонии.

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